Utrecht verandert langzaam in vuilnisbelt, deel van de vuilnisophalers komt in geldproblemen door staking

De weg is vrij voor de herontwikkeling van het voormalige poppodium Tivoli aan de Oudegracht in de binnenstad van Utrecht tot een nieuwe ‘horecahotspot’. De Raad van State heeft onlangs de laatste bezwaarmaker tegen de plannen in het ongelijk gesteld.

