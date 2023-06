Utrecht versoepelt regeling voor studenten die hoge energiekosten niet kunnen betalen

Pas op, code oranje! Met deze vijf tips voorkom je nu nog waterover­last in huis

Na een lange periode van droogte trekt vanmiddag een onweersfront over het land. In bijna alle provincies geldt code oranje. Al dat hemelwater kan flinke schade toebrengen aan je huis of tuin. Hoe voorkom je dat? Vijf tips die je nú nog kunt uitvoeren.