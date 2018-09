Utrecht versus Den Haag in strijd tegen sigaret, tussenstand: 1-0

Organisatoren Jellinek en Indigo Haaglanden hopen aan de hand van zeven bijeenkomsten zoveel mogelijk Hoogravenaren kosteloos samen te laten stoppen met roken. „Het is een groepscursus, waarin men elkaar probeert te helpen”, licht Gisèle Hoevenaars van Jellinek toe. „Het feit dat je het samen doet, geeft mensen een extra drive om te stoppen met roken. Daarnaast wordt er meegedacht door allerlei instanties in de buurt, die mensen proberen te werven. Tijdens de bijeenkomsten gaat het bijvoorbeeld over gedragsverandering, de voor- en nadelen of de risicomomenten.” Hoograven 'strijdt' dus tegen het Haagse Escamp. In december wordt bekend welke buurt de meeste stoppers heeft overgehouden. „Juist het wedstrijdelement moet de deelnemers nóg meer motiveren. Escamp lijkt qua demografie op Hoograven, vandaar de connectie”, legt Hoevenaars uit. „De oefenronde werd gewonnen door Hoograven, we zijn benieuwd hoe het nu zal verlopen.”

Divers deelnemersveld

Het deelnemersveld is behoorlijk divers, zo geeft Hoevenaars aan. „De jongste deelnemer is rond de dertig jaar oud, de oudste ergens in de zeventig. Enige vereiste is dat je woonachtig bent in Hoograven of Escamp. Maar de mensen die we het liefst willen bereiken, zijn juist diegenen die je normaal niet gemakkelijk vindt, zogenoemde stille rokers. Via gezondheidsinstanties komen we ze toch op het spoor en proberen wij ze bij dit project te betrekken.”