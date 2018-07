Utrecht vol vertrouwen over start Ronde van Spanje

Optimistisch

Ook Vuelta-directeur Javier Guillén liet eerder al aan het AD weten 'optimistisch' te zijn over een start in Utrecht. „Maar,” zegt hij ook. „Er is nog niets definitief besloten.” Verwacht wordt dat hij in de loop van de zomer een knoop doorhakt.

Als de Vuelta in 2020 hier start, dan is de ploegenpresentatie op donderdag 20 augustus in Utrecht. De ploegentijdrit is op vrijdagavond 21 augustus in Utrecht. De eerste etappe op zaterdag 22 augustus gaat van Breda naar Utrecht, deels door de provincie Utrecht. Met veel doorkomstgemeenten zijn inmiddels gesprekken gevoerd. In vrijwel alle gevallen wordt hier ‘(zeer) positief’ op gereageerd, aldus de gemeente Utrecht.