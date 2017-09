Utrecht waakzaam voor 'beverexplosie'

Een explosieve groei van bevers zorgt in Limburg voor veel overlast. Jagers halen daar hun geweren al uit het vet. In Utrecht is het nog niet zo erg, maar worden de ontwikkelingen wel goed in de gaten gehouden.

De bevers in Limburg bouwen dammen in beken bij kwetsbare natuur- en landbouwgebieden en ondermijnen dijken. De situatie is zo erg dat is besloten dat de beschermde dieren onder bepaalde omstandigheden mogen worden afgeschoten.

In 2002 waren er nog maar tien bevers in Limburg en inmiddels is dit aantal opgelopen tot ruim 600. Volgens het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, actief in grote delen van de provincie Utrecht, zijn er op dit moment tussen de 50 en 100 bevers in de regio Utrecht. De bevers planten zich met 10 tot 20 procent per jaar voort.

Volgens Maarten den Hartog van het Utrechts Landschap zijn twee dingen erg belangrijk om de beverpopulatie te laten groeien in een leefgebied: voedsel en nestelmogelijkheden. „In Utrecht hebben we bevers bij de Blauwe Kamer, Bovenpolder en de Palmerswaard zitten. In principe moet de natuur de populatie in stand houden.” Voor 'Limburgse toestanden' vreest hij nog niet. „Ik denk dat het door bebouwing en ruimtegebrek niet tot een groei-explosie zal leiden.”

Beverprotocol

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft een jaar geleden preventief een beverprotocol opgesteld. Hierin zijn de mogelijke risico’s en de maatregelen, zowel preventief als bij een concrete schadedreiging, in beeld gebracht. Bij schade moet gedacht worden aan wateroverlast als gevolg van een omgeknaagde boom of beverdam of graafschade aan een dijk.

In alle gevallen zal er een oplossing worden bedacht waarbij de leefomgeving van de bever gerespecteerd wordt, stelt het waterschap. Pas in het uiterste geval zullen de beesten worden verjaagd.