Utrecht wil camera's op Domplein om ongewenst verkeer te weren

Nu staan er nog verkeersregelaars, maar om ongewenst verkeer permanent van het plein te weren wil de gemeente gaan controleren met camera’s. Die scannen kentekens en wie geen toestemming heeft om daar te rijden, riskeert een boete. Het Domplein is alleen nog toegankelijk voor fietsers, buslijn 2, ontheffingshouders en horecaleveranciers.

Het Openbaar Ministerie moet de aanvraag voor de camera’s nog goedkeuren en kijkt daarbij onder meer naar de privacy. De gemeente Utrecht heeft een voorkeur voor camera’s boven een beweegbare paal. „Het Domplein is een archeologisch monument. Er zit daar van alles onder de grond, dus het is niet mogelijk om er paaltjes te installeren. Het zou ook de lijn waar met stoom de grenzen van het Romeinse fort worden aangegeven, minder duidelijk maken. Ook de busmaatschappij is geen voorstander van beweegbare palen”, somt een gemeentewoordvoerder de redenen op.