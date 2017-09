Utrecht wil schenken kopje koffie in kledingwinkel toestaan

Er komen soepelere regels voor horeca in Utrecht. Voor restauranthouders wordt het makkelijker om extra activiteiten te organiseren, er komt meer ruimte voor horeca in de wijken en in kledingzaken kan voortaan koffie worden gedronken.

Dat zijn de belangrijkste punten van het horecakader dat vanaf vandaag ter inzage ligt. Volgens wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) speelt de nota in op nieuwe winkelconcepten, waar ondersteunende horeca een belangrijk onderdeel van is. ,,Denk aan een boekwinkel waar je een drankje kan drinken of een banketbakkerij met expositieruimte.’’ Het schenken van alcohol is niet toegestaan.

Lunchroom

Ook veranderen de behoeften van bewoners en bezoekers volgens Kreijkamp. ,,In de wijken willen buren elkaar kunnen ontmoeten, zoals in een gezellige lunchroom. In de buurten willen we ervoor zorgen dat er meer van zulke horecavergunningen worden afgegeven. Wijkrestaurants moeten hun deuren om 23.00 uur sluiten zodat de buren aan hun nachtrust komen.’’ Op een aantal plekken in de binnenstad waar vooral gewoond wordt, mag geen nieuwe horeca komen.

De balans tussen levendigheid en leefbaarheid staat centraal, aldus Kreijkamp. ,,De scheiding tussen een restaurant of café vervaagt ook steeds meer. Mensen hebben na het eten in een restaurant nog wel eens zin in muziek en een drankje. Wij willen restauranthouders de mogelijkheid bieden vier extra activiteiten per jaar te organiseren, zoals een besloten feest. Maar ze moeten zelf afspraken maken met hun buren. Bij klachten over overlast vervalt deze mogelijkheid.’’

Doorstroming

De wethouder verwacht dat in het voetgangersgebied van de binnenstad meer ruimte komt voor terrassen. Wel wordt per keer bekeken of er wel voldoende ruimte is voor terrasstoelen. ,,We zien in de binnenstad steeds meer voetgangers en fietsers. We willen daarom per situatie bekijken wat er mogelijk is, omdat de doorstromingsmogelijkheden ook goed moeten blijven.’’

Om bezoekers aan winkelstraten meer rustplekken aan te bieden is het idee om ook winkels met ondersteunende horeca een gevelbankje toe te staan. Volgens Kreijkamp is het belangrijk dat er met sommige regelingen flexibeler wordt omgegaan dan nu het geval is. Zo jeukten zijn handen toen afgelopen zomer het de ijssalon aan de Damstraat in Lombok verboden werd om bankjes buiten te zetten waar mensen hun ijsje konden opeten.