Utrecht wil verbod op lachgas in vijf gebieden in de stad

De gemeente wil in vijf grote gebieden in Utrecht een verbod op het gebruik en bezit van lachgas. Het gaat om plekken in Lombok, Zuilen, Kanaleneiland en Overvecht.

Lachgas is populair onder jongeren, terwijl de veiligheidsrisico’s volgens wetenschappers groot zijn. In de stad levert het gebruik van lachgaspatronen veel overlast op en leiden de ampullen tot vervuiling in de openbare ruimte. Daarom droeg een meerderheid van de raad burgemeester Jan van Zanendeze zomer op om ‘het hinderlijke gebruik van lachgas’ op te nemen in de algemene plaatselijke verordening.

Van Zanen stelt nu aan de raad voor om op vijf plekken waar al sprake is van herhaaldelijke overlast zo’n lachgasverbod in te stellen. Op die plekken kunnen handhavers overtreders aanspreken en hen manen te stoppen met het gebruik van lachgas. Wie dat weigert kan een proces-verbaal verwachten, waarover het Openbaar Ministerie beslist. Omdat het gebruik van lachgas niet verboden is, kunnen overtreders niet op de bon.

Gebieden

Het voorstel is om Lombok-Oost plus het aangrenzend gebied tot aan de J.P. Coenstraat verboden gebied te maken voor lachgas. Hier vallen ook de Kanaalstraat en de Timorkade onder. In Zuilen gaat het om het Wesley Sneijderpark en de Thorbeckelaan. Ook wordt Kanaleneiland-Noord aangewezen, waaronder winkelcentrum Rijnbaan. In Overvecht zouden onder meer de Wolgadreef en de Zambesidreefbuurt en omgeving onder een lachgasverbod komen te vallen.

Omdat een lokaal lachgasverbod nog een nieuw middel is en de effecten hiervan nog niet bewezen zijn, wordt de maatregel na een jaar geëvalueerd. Volgens Van Zanen zal er dan ook aandacht zijn voor eventuele verplaatsing van de overlast. Volgens de burgemeester bestaat het risico dat de overlast zich verplaatst naar de randen of omgeving van de verbodsgebieden.

Van Zanen zei eerder dit jaar liever geen lokaal lachgasverbod te willen instellen, omdat er nog geen helderheid is op welke manier de landelijke regelgeving eruit gaat zien. Zo onderzoekt minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus een landelijk verbod. Het middel is in 2016 van de lijst met geneesmiddelen gehaald, waardoor het nu vrij verkrijgbaar is. Burgemeesters, onder wie Van Zanen, willen dat het weer onder de Geneesmiddelenwet valt.

Op de rode gebieden in de kaart hieronder wordt lachgas verboden, als het aan de gemeente ligt.