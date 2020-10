Utrecht wil verkoop alcohol na 22.00 uur aan banden leggen na weekeinde vol onrust

,,Dit gedrag van jongeren is natuurlijk absoluut niet te tolereren", stelt een woordvoerder van de gemeente nadat de politie en handhavers vrijdag- en zaterdagavond hun handen vol hadden aan overlast verspreid over de stad. Niet alleen ontstond na sluiting van de horeca een run op alcohol bij supermarkten in het centrum. Ook was er overlast van samenkomende jongeren verspreid over de stad.

Handhavers hebben mensen aangesproken op hun gedrag. Ook hebben ze 79 waarschuwingen uitgedeeld en ook nog eens 6 mensen beboet die zich niet aan de geldende coronamaatregelen hielden. En ook de politie deelde in aanvulling daarop nog boetes uit zoals zaterdag in het Griftpark en vrijdag bij Utrecht Science Park.

,,We zagen zaterdagavond de drukte verplaatsen naar supermarkten in de binnenstad. Hierdoor ontstonden rijen waarbij de 1,5 meter niet werd gerespecteerd”, bevestigt de woordvoerder hét pijnpunt voor horeca-ondernemers in de stad. ,,De komende drie weken moeten we allemaal, hoe moeilijk ook, onze verantwoordelijkheid nemen. Dit virus kunnen we alleen stoppen als we het samen doen.”

Nadat wethouder Klaas Verschuure vorige week al het gesprek aanging met supermarktondernemers en zij onderling afspraken om massale drankinkoop door klanten tegen te gaan, krijgt dat gesprek door de gebeurtenissen van dit weekeinde een vervolg.

,,We zijn in gesprek met lokale ondernemers om gezamenlijk te kijken wat er mogelijk is om alcoholverkoop na 22.00 uur aan banden te leggen”, stelt de woordvoerder. Daarnaast beraadt de gemeente zich op ‘mogelijkheden voor extra maatregelen’. Bovenop de landelijke coronamaatregelen kan de gemeente strengere regels hanteren, door bijvoorbeeld een avondklok in te voeren, die verplicht om binnen te blijven na een bepaald tijdstip.

