Utrecht wordt ‘onveiliger’ en daarom wil het stadsbestuur er tien extra camera’s voor toezicht bij

Dit staat in een voorstel aan de gemeenteraad. Uitbreiding van cameratoezicht in de stad ligt gevoelig. Met name GroenLinks en D66 in Utrecht zijn terughoudend als het gaat om cameratoezicht. Volgens D66 bieden ze schijnveiligheid omdat het onderliggende probleem er niet mee wordt opgelost.

Inzet camera’s niet bezwaarlijk

Meer drugscriminaliteit

Dat stelt wel dat er een noodzaak is voor de uitbreiding van het aantal flexibele camera’s: ‘Met de groei van de stad is zowel de veiligheidsproblematiek als de complexiteit ervan toegenomen. Er is onder meer sprake van meer drugs gerelateerde overlast en criminaliteit, het aantal demonstraties in de stad is in korte tijd verdriedubbeld en ook de aard van demonstraties is veranderd. Voor- en tegenstanders staan soms lijnrecht tegenover elkaar en steeds vaker gaat dat gepaard met signalen vanuit de politie die duiden op (mogelijke) ongeregeldheden’, schrijven B & W.