Utrecht zet grote stap in uitbreiding ov-netwerk: 600 miljoen voor deels ondergrondse tramlijn

Treinver­keer in groot deel van Mid­den-Nederland heeft kort last van stroomsto­ring Utrecht Centraal

Door een stroomstoring op station Utrecht Centraal is vanavond het treinverkeer in een groot deel van het midden van het land een tijdje verstoord geweest. De storing begon rond 19.45 uur en had invloed op treinen naar onder meer Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Den Bosch en Arnhem.

13 november