Utrecht zet opnieuw het leger in om autobranden te voorkomen

Utrecht is volop bezig met voorbereidingen voor de jaarwisseling. Duidelijk is dat opnieuw op verschillende manieren geprobeerd wordt overlast te voorkomen. Zo vinden gesprekken met notoire overlastplegers plaats. ,,Zij worden extra in de gaten gehouden en krijgen een brief en in sommige gevallen een gebiedsverbod”, weet de woordvoerder.



Vooral in Kanaleneiland, Hoograven, Overvecht en Leidsche Rijn regent het de laatste jaren autobranden in de maanden voor, tijdens en ook nog de weken na de jaarwisseling. Daarom is ook extra camerabewaking te verwachten. Verder zijn extra opsporingsambtenaren van de gemeente actief in de wijk, om branden te voorkomen. Vorig jaar waren daarnaast afspraken gemaakt met busvervoerder Qbuzz en taxicentrales om extra goed op te letten. En ook bij tankstations werd extra goed opgelet.