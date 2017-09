Utrecht ziet af van nieuwe tippelzone

OM: meer onderzoek naar ‘ver­gis­li­qui­da­tie’ op Utrechter

15:46 Het OM heeft meer tijd nodig in het onderzoek naar de liquidatie van Hakim Chengachi en de verijdelde liquidatiepoging twee dagen later. Dat bleek vanochtend tijdens een tussentijdse rechtszaak in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp.