Utrecht ziet nog geen kans vleesreclame te verbieden: ‘Juridisch zoeken naar mogelijkheden’

GroenLinks en Partij voor de Dieren drongen onlangs aan op een verbod voor vleesreclames in de openbare ruimte. Belangrijkste reden hiervoor is de negatieve invloed van vleesproductie op het klimaat.

Discussie over vleesreclames doet stof opwaaien: ‘Alcohol en tabak oké, maar hoe ver willen we gaan?’

Het college van burgemeester en wethouders lijkt in antwoorden op vragen van beide partijen wel te voelen voor een verbod, maar stelt dat het ‘juridisch zoeken’ naar mogelijkheden is. Het college komt begin volgend jaar met nader beleid over reclame in de openbare ruimte. Hierbij gaat het over thema’s als klimaat, gezondheid en ethische of morele vraagstukken.