Utrecht zoekt een nieuwe Klimaatburgemeester die mensen wil inspireren

Visdeurbel dit jaar recordaan­tal bezoekers mede door bekende Amerikaan­se TikTokker

De visbel in Utrecht is 105.000 keer ingedrukt dit jaar om vissen door de sluis te helpen. Dat is meer dan in het eerste jaar van de visdeurbel toen 100.000 keer en daarmee een record. Het aantal beldrukkers schoot de lucht in nadat een bekende TikTok-ster met bijna 1 miljoen volgers de site noemde in een van zijn video’s.