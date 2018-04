Utrechter (19) verdacht van uitbuiting 16-jarig meisje op tippelzone

Volgens het OM pakte de Utrechter de verdiensten van het minderjarige meisje af, wachtte hij haar op in de buurt, verzon voor haar een verhaal dat ze moest vertellen bij politiecontroles en verbood hij haar met anderen over hun bijverdiensten te praten.



De jonge verdachte S.A. zweeg vooral tijdens de zitting. Tijdens politieverhoren legde hij ontkennende verklaringen af. Ja, ze was zijn vriendinnetje. En ja, hij had haar twee keer op de Europalaan afgezet. Maar nee, dat was omdat ze daar allebei in de buurt woonden.