Utrechter (38) gewond bij vechtpartij in Lelystad, politie houdt drie verdachten aan

Het incident gebeurde rond 21.15 uur op zondagavond. Eerst leek het te gaan om een steekpartij, later werd duidelijk dat de man geslagen is in plaats van gestoken.

De politie laat weten dat de man geslagen is met een voorwerp. Wat voor voorwerp dit is geweest is onduidelijk. Er zijn drie verdachten aangehouden door de politie in Lelystad. Wat de aanleiding is van het incident is nog onbekend.