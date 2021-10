Utrechter (39) aangehouden voor dodelijke schietpartij tijdens feest in café de Plak

Verbreding Rijnbrug op losse schroeven, wethouder verbijs­terd: ‘Ik snap niet waar je het lef vandaan haalt’

13 oktober In Rhenen is met verbijstering gereageerd op het besluit van de provincie Gelderland geen geld meer te steken in de verbreding van de Rijnbrug. Het project valt 65 miljoen euro duurder en dat vinden ze in Arnhem te veel voor een tijdelijke oplossing. ‘Bestuurlijk onbetrouwbaar’, oordeelt de politiek in Rhenen.