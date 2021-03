Utrechter (48) die na mishandeling voor dood op straat werd achtergelaten is ‘niet meer bij kennis geweest’

De 48-jarige Utrechter die vorige week woensdag zwaargewond in de Koppestokstraat in de Utrechtse Geuzenwijk werd aangetroffen, ligt in coma. Volgens de politie kreeg de man die op straat liep bij een verkeersruzie een klap van een automobilist. De man viel door de klap op de grond en liep daarbij ernstig hoofdletsel op.

De automobilist nam daarna meteen de benen en ging er in zijn kleine personenauto vandoor, aldus politiewoordvoerder Maren Wonder maandagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht. ,,De man is niet meer bij kennis geweest. Hij wordt in coma gehouden en heeft een schedelbasisfractuur. Het is zeer waarschijnlijk dat de man hier blijvend letsel aan over zal houden.”

Een dag lang wist niemand wie de zwaargewonde man was. De politie verspreidde uiteindelijk een signalement van de man en een foto van zijn tatoeage in de hoop zijn identiteit te achterhalen. Een dag later werd de man na een tip geïdentificeerd. Het blijkt om een 48-jarige Utrechter te gaan.

Bewusteloos op straat

De man werd vorige week woensdag, op de verkiezingsdag, om 20.00 uur bewusteloos op straat aangetroffen. Volgens de politie hebben getuigen ‘een verkeersconflict’ op de Adriaan van Bergenstraat gezien. De man is uiteindelijk in de Koppestokstraat gevonden. De hulpdiensten schoten massaal te hulp. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Volgens omwonenden werd de man gereanimeerd.

Quote Hij wordt in coma gehouden en heeft een schedelba­sis­frac­tuur. Het is zeer waarschijn­lijk dat de man hier blijvend letsel aan over zal houden Maren Wonder, woordvoerder politie

Een dag na het incident was de buurt enorm aangeslagen. ,,Als er iemand vijf minuten later was gekomen, was die man misschien wel doodgebloed. De dader heeft hem voor dood achtergelaten. Hopelijk haalt hij het’’, aldus een buurtbewoner.

Sirenes

Een andere buurman zag de man gewond liggen.„Het was een heel naar gezicht. Hij lag op zijn rug, zijn armen wijd, in een grote plas bloed. Hij bewoog niet, was niet aanspreekbaar. Eén van de omstanders was al aan het bellen met de hulpdiensten. Samen draaiden we de man na instructies op z’n zij, en zagen dat hij een grote hoofdwond had en veel bloed verloor. Toen hebben we de wond met doeken gestelpt en hem terug op zijn rug gedraaid. We hoorden sirenes. Gelukkig kwamen de hulpdiensten snel.”

