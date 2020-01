Utrechter (62) krijgt taakstraf voor beledigen van koningin Máxima

‘Dochter moordenaar’

De toekijkende Van den B. merkte op dat ‘deze centen via de belasting bij de koningin zouden belanden’, waarna hij volgens het Openbaar Ministerie allerlei beledigende teksten over Máxima uitte. Toen hij, na een waarschuwing van de politie, de beledigingen herhaalde werd B. aangehouden. In de politieauto zou hij koningin Máxima ook nog de ‘dochter van een moordenaar’ hebben genoemd. De verdachte, die zelf niet aanwezig was bij de zitting, gaf tijdens het verhoor aan de koningin nooit te hebben beledigd. Hij zou zich hiervan niks herinneren en alleen haar vader hebben beledigd.

Twintig dagen cel

De advocaat van Van den B. stelde dat het juist beter met hem gaat de afgelopen jaren. Ze pleitte voor vrijspraak, want ‘de belediging zou nooit zijn aangekomen bij Maxima’. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde B. tot een werkstraf van 40 uur. Dat was vanwege ‘belediging van een ambtenaar in functie', want het verbod op majesteitsschennis is uit het wetboek van strafrecht geschrapt.