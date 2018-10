Utrechter al zes maanden vermist. Politie houdt rekening met een misdrijf

De politie maakt zich grote zorgen over de 45-jarige Churisan Allen uit Utrecht. Allen werd voor het laatst gezien in april van dit jaar en verdween daarna spoorloos. De politie houdt rekening met het scenario dat de Utrechter slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan zijn vermissing. Allen verdween op dinsdag 10 april, nadat hij eerst zijn vriendin in Amsterdam had afgezet. Hij reed daarna -zo is op te maken uit telecomgegevens- terug naar de wijk Lunetten. Daarna verdween het telefooncontact en sindsdien is hij spoorloos. Zijn familie leeft sindsdien in onzekerheid over zijn lot.

De politie vermoedt dat Allen het slachtoffer is geworden van een misdrijf, want een vertrek uit eigen beweging past volgens zijn familie niet bij hem. Ook de politie heeft in het onderzoek geen aanwijzingen voor een vrijwillig vertrek gevonden. Wel heeft de man contacten in het criminele circuit, zo weet de politie inmiddels. Bovendien heeft de man een lange gevangenisstraf uitgezeten voor een moord in 2003. Sinds 2014 is hij op vrije voeten. De politie houdt rekening met het scenario dat zijn verdwijning een vergelding zou zijn voor die moord, maar heeft daarvoor geen aanwijzingen.

Volkswagen