Utrechter bedreigd met steekwapen en beroofd van telefoon

Criminoloog: 'Aansteken van politiebus is provocatie van het gezag'

21:27 Het in brand steken van een politiebus, zoals afgelopen weekeinde in Culemborg, is een duidelijke provocatie. Dat zegt criminoloog Anton van Wijk. ,,Het duidt erop dat de dader of daders laten zien dat ze weinig respect hebben voor het gezag.’’