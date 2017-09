Utrechter die man in hand stak bedreigde nog een ander

Rond 05.00 uur kreeg de politie die dag een melding dat een man bedreigd en in zijn hand gestoken was. Agenten gingen op zoek naar de vermoedelijke dader en troffen hem aan op de Sint Jacobsstraat. Na bevestiging van het signalement werd de man aangehouden en zit inmiddels vast. Uit camerabeelden bleek dat hij diezelfde ochtend een andere man in het winkelcentrum bedreigd heeft. De politie is op zoek naar het desbetreffende slachtoffer.