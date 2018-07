Utrechter die voor zieke vriend Vierdaagse liep, moet stoppen: 'Ik viel flauw door emoties'

Het alleen lopen, zonder Evert, viel Grijpma al bijzonder emotioneel. Vlak na de finish gisteren ging het helemaal mis. ,,Ik was ruim op tijd binnen. We hadden tijdens het wandelen al veel contact gehad via de telefoon. Nadat ik was gefinisht, stuurde ik een foto van mezelf. Na een paar minuten kreeg ik een foto van hem, met het slangetje in zijn neus. Hij had mijn foto er bij gezet met de tekst: He did it for me. Door de ontlading van de emotie ben ik flauwgevallen.''