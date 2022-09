Utrechter dient zoveel bezwaren in dat gemeente het niet bijhoudt en vangt daarom bijna miljoen euro

De Singel viert feest, maar dat hoeft niet van Jerry: ‘365 dagen per jaar klokje rond feest’

De Singel is rond. Dat is ie al twee jaar, en met een onderbreking van vijf decennia was hij het daarvoor al eeuwen. Maar het heugelijke einde van die onderbreking is nooit officieel gevierd. Corona (ach, weet u nog, corona?) gooide roet in het eten. Dit weekeinde barst het feest alsnog los.

