Utrechter Lorenzo S. (24) ontkent Dunja (23) te hebben omgebracht

Power to the ladies: 9x superinspi­re­ren­de vrouwen uit Utrecht

15:53 Met een redactie van vijf vrouw sterk zijn we bij Indebuurt Utrecht niet vies van een flinke portie girlpower. En laten er in Utrecht nou nét heel veel toffe, inspirerende, stoere, eigenzinnige vrouwen wonen. Daarom zetten we vandaag – op vrijdag 8 maart, Internationale Vrouwendag – deze powerladies in het zonnetje. You go, girls!