Utrechter schreef boek over digiminderen: 'Ik was altijd online'

Geen drollen door de straat? Kies voor de wa­ter­vrien­de­lij­ke tuin!

15:00 In tuincentrum Groenrijk Baars in Nieuwegein krijgen klanten vandaag gratis advies van een tuindeskundige voor een ‘watervriendelijke tuin’. Het regent vaker en harder, waardoor riolen overstromen en er soms zelfs drollen door de straat drijven. Gemeente Nieuwegein hoopt mensen door de 'Maand van de watervriendelijke tuin' te laten zien hoe zij dit in hun buurt kunnen voorkomen.