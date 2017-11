Zouhair C. zou op vrijdagavond 4 februari met zijn auto veel te hard hebben gereden over de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein. Hij vloog uit de bocht, waarbij een 23-jarige vriend uit de auto wed geslingerd en overleed. Achterin zaten drie jonge vrouwen van 16, 19 en 21 jaar uit Den Bosch.

Toen de politie op de plaats van het ongeluk kwam, was de bestuurder ervandoor. Hij dook onder in Kesteren, waar hij ruim een maand later werd gearresteerd. De verdachte was zijn rijbewijs al kwijt voor rijden onder invloed. Daarop is hij in 2014 en 2015 zeker drie keer betrapt.