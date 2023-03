Utrechters bellen de politie het minst vaak met anonieme tips

In de provincie Utrecht wordt het minst vaak de politie gebeld met een anonieme tip. Dat blijkt uit jaarcijfers van Meld Misdaad Anoniem (M.), de anonieme tiplijn van de politie. In Limburg pakten inwoners vorig jaar het vaakst de telefoon op.

Het aantal anonieme tips aan de politie is vorig jaar weer gedaald naar het niveau van voor de coronapandemie. Tijdens de pandemie steeg het aantal meldingen flink, omdat meer mensen thuis waren en aan de bel trokken over verdachte activiteiten in hun buurt.

Vorig jaar werd de politie bijna 19.000 getipt. De helft van alle meldingen waren druggerelateerd. Maar ook over geweld, gezochte verdachten en financieel-economische delicten voorzagen anonieme melders de politie van informatie.

Van alle provincies bellen inwoners van Utrecht het minst vaak met een anonieme tip naar de politie. Er werden 8,1 meldingen per 10.000 inwoners gedaan. In Limburg belden ze het vaakst, namelijk 16,9 melding per 10.000 inwoners.

Kwekerij in uitgegraven kelder

In Utrecht leidde de tips die wel gedaan werden naar een aantal succesvolle acties van de politie. Zo werd in Leersum in een schuur achter een woning een drugslaboratorium na een tip opgerold, troffen agenten in een berging een illegale kapperszaak en dozen vol gestolen merkkleding aan in de Utrechtse wijk Lunetten en deed de politie een grote drugsvangst in een woning in Houten.

Ook werd er een hennepkwekerij gevonden in een speciaal uitgegraven kelder onder een huis in Utrecht-Noord, werd er een illegaal goknetwerk in Utrecht opgerold, dat werd gerund vanuit een tabakswinkel aan de Amsterdamsestraatweg en trof de politie een illegale buurtsuper en drugswinkel aan in een woning in Ondiep.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.