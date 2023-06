Utrechters bepalen viering jaarwisseling: wel of geen vuurwerk?

Bewoners Leersum willen snel weer bomen na valwind: ‘Het doet ook pijn’

In nog geen halve minuut was het groene karakter van het dorp grotendeels verdwenen. Na twee jaar zijn in Leersum de sporen van de verwoestende valwind uit 2021 nog steeds zichtbaar. Het wordt de hoogste tijd dat nu ook de provincie de spade in de grond steekt voor wat groene aanplant, vinden ze in het dorp.