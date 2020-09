Utrechters die weigerden te betalen voor corona-overtreding gaan alsnog naar huis met geldboete

De kantonrechter in Utrecht is de eerste die zich over het weigeren van opgelegde coronaboetes boog, later volgen zittingen in Arnhem en Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie meent na nadere bestudering van de vier zaken dat de boetes terecht zijn uitgereikt, maar omdat de vier Utrechters in verzet zijn gegaan tegen de sanctie, kregen ze vandaag uitgebreid de gelegenheid om hun argumenten nader toe te lichten. Zij kregen stuk voor stuk een boete voor hetzelfde vergrijp: ze maakten deel uit van een groep van drie of meer personen en hielden zich niet aan de 1,5 meter afstand. De verdachten van 18, 20 en 37 jaar maakten zich daarmee volgens het OM schuldig aan het ‘handelen in strijd met de Noodverordening COVID-19’, die sinds 3 april van kracht is.

‘Tweede kans’

De eerste Utrechter die voor de rechter verschijnt is een 18-jarige Vleutenaar. Hij zou de coronaregels op 10 april overtreden hebben. Een agent zag hem in een groepje zitten bij een jongerenontmoetingsplaats in Vleuten. Omdat hij geen minderjarige was en de andere jongeren wel, kreeg hij een bon.

De verdachte zegt in de rechtbank dat hij niet snapt waarom ze niet eerst gewaarschuwd zijn. ,,Ik krijg meteen een boete en een strafblad, terwijl minister Grapperhaus de regels meermaals overtreden heeft, en geen aantekening op zijn strafblad kreeg. Ik wel meteen. Dat klopt niet. Ik had ook recht op een tweede kans”, zegt de 18-jarige verdachte.

Hierop volgt een 20-jarige Vleutense. Ze kreeg een boete bij de Haarrijnse Plas omdat ze daar met meerdere personen bij een auto zat. De verdachte zegt dat ze op de bewuste avond twee boetes heeft gehad. ,,De agent kwam voor een overlastmelding, maar we kregen een coronaboete, en later nog één. Onze auto’s stonden 1,5 meter uit elkaar, dat hadden we bewust gedaan. We wisten dat er controles waren.”

‘Meten met twee maten’

De derde verdachte is een 37-jarige Vleutenaar: hij kreeg een boete op 19 april op het Lint in het Maximapark. Hij kreeg op 19 april een boete, die werd uitgedeeld op het Lint in het Maximapark. De rechter: ,,U sportte, maar niet alleen. Drie mannen zaten te dicht op elkaar.”

De verdachte meent echter dat er voldoende afstand is gehouden. ,,Ik herken niet wat de agent zag, alleen bij het wegfietsen was het misschien 1.20 meter”, meent hij. Hij vindt het optreden van de agent ‘aan de stevige kant’. ,,Overal zie ik dat mensen die bewust regels overtreden eerst gewaarschuwd worden. Ook als ze moedwillig feestjes bezoeken. Ik verslapte een paar seconden, en dan meteen een boete? Dat is meten met twee maten.”

Verdachte is bang dat deze zaak gevolgen heeft voor zijn werk, maar de officier zegt dat één aantekening geen gevolgen mag hebben voor het afgeven van een bewijs van goed gedrag. Officier eist tegen hem een boete van 390 euro, onvoorwaardelijk.

De vierde verdachte, een 18-jarige Utrechter, is niet op komen dagen. Hij is op 12 april beboet toen hij met twee anderen in een auto zat. De verdachte wil een waarschuwing zien in plaats van een boete. De officier eist een boete van 390 euro.

Uitspraak

Aan het einde van de middag volgen de uitspraken. De 18-jarige Vleutenaar krijgt een boete van 390 euro, waarvan 300 voorwaardelijk. Hij wordt schuldig bevonden aan het overtreden van de 1.5 meter-regel. Hetzelfde geldt voor de 20-jarige Vleutense: zij moet concreet ook 90 euro betalen.

De 37-jarige Vleutenaar krijgt een boete van 190 euro, plus 200 euro voorwaardelijk. ,,Hij is tijdens het sporten in de fout gegaan, maar het was een onbewuste fout, daar past een boete van 390 niet bij”, zegt de rechter. Verdachte nummer vier, degene die niet op kwam dagen, is bij verstek veroordeeld tot een boete van 390 euro.

Verzet

In Nederland is er 6872 keer verzet gepleegd tegen een strafbeschikking op grond van de noodverordening. Deze verzetschriften worden inhoudelijk beoordeeld door het OM. De officier van justitie beoordeelt de zaken en brengt ze vervolgens voor de rechter of vernietigt de strafbeschikking. De eerste vier zaken die aan de rechter worden voorgelegd op grond van de noodverordening komen vandaag aan bod in Utrecht.

Sinds 16 maart 2020 heeft het Openbaar Ministerie 337 misdrijfzaken in relatie tot COVID-19 in behandeling genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die hoesten of spugen richting agenten en andere mensen met een publieke taak, waarbij ze beweren besmet te zijn met het coronavirus. Daarnaast gaat het om geweld tegen handhavers. Naast de misdrijven zijn er ook de overtredingen van de regionale noodverordeningen. Hiervoor zijn circa 17.200 boetes uitgevaardigd, voornamelijk vanwege onvoldoende afstand houden. Sinds 1 juni zijn er 1641 uitgedeeld voor het overtreden van de mondkapjesplicht in het OV.