Utrechters heten nieuwe burgemeester Sharon Dijksma welkom: ‘Veel geluk, de koffie staat voor u klaar’

Cynthia Lemmens (27) en Jonne Zwanikken (34)

J: ,,Ik heb vertrouwen in haar. Ze heeft een positief geluid en heeft zich in het verleden al een capabel bestuurder getoond.” C: ,,Ik had nog nooit van haar gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik hoop dat ze ook is geselecteerd op haar kwaliteit, het gaat om meer dan het geslacht.” J: ,,Het is goed dat ze actief is geweest als staatssecretaris van verkeer. Hier zijn ook nogal wat vraagstukken. Utrecht heeft veel drukke verkeersaders, zoals het Westplein, de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat, die moeten worden aangepakt.” C: ,,Na het vertrek van Van Zanen heeft ze grote schoenen die ze moet vullen. Hij had een charmante uitstraling. Ik hoop dat het haar ook gaat lukken.”