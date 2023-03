Utrechters in financiële nood sneller uit de problemen door schuldenaanpak: ‘Trots op wat we hebben bereikt’

Utrechters in financiële nood komen sneller uit de problemen. Dat is het gevolg van tientallen maatregelen die het stadsbestuur de afgelopen jaren nam om inwoners met schulden te helpen.

In de zomer van 2019 startte het stadsbestuur met de Actieagenda ‘Utrechters Schuldenvrij’. Het doel was om inwoners snel en simpel financiële steun te bieden en problemen vroegtijdiger te signaleren.

Want vaak trekken mensen pas aan de bel als het water ze aan de lippen staat. ,,Gemiddeld duurde het vijf jaar voor mensen hulp zochten,” vertelt Linda Voortman (GroenLinks), wethouder Werk en Inkomen in Utrecht. ,,Gemiddeld hadden ze ruim 40.000 euro schuld bij veertien verschillende schuldeisers. Met alle gevolgen van dien. En ik zeg niets voor niets gemiddeld. Bij sommige mensen was het probleem veel groter.”

Woensdag presenteert Voortman de resultaten van haar aanpak. De gemiddelde schuldenlast bij aanvang van een hulpregeling is nu gehalveerd: van 44.000 euro in 2019 tot 21.300 euro in 2022. Het aantal inwoners waarover schuldbewind werd uitgesproken daalde de afgelopen vijf jaar met 30 procent. Terwijl het aantal mensen in een regeling van de schulddienstverlening in vier jaar tijd meer dan verdubbelde.

,,Ik ben trots op wat wij tot nu toe hebben bereikt”, vertelt Voortman. ,,Maar we zijn er nog niet. Die gemiddelde schuldenlast van ruim eenentwintig duizend euro is nog steeds een fors bedrag. We gaan ons uiterste best doen om dat verder naar beneden te brengen. In de komende tijd wil ik meer aandacht besteden aan de nazorg. Als mensen eenmaal uit de schulden zijn, wil je voorkomen dat ze terugvallen.”

Sleutelfiguren

Om te voorkomen dat mensen buiten beeld raken roept Voortman de hulp in van sleutelpersonen in de stad. Zij moeten de informatie over beschikbare hulpregelingen verder verspreiden. ,,Dan kun je denken aan een actieve wijkbewoner, een coördinator van de Voedselbank of een juf op school. Met die mensen bouwen wij een netwerk.”

Utrechters die succesvol een schuldhulpregeling doorlopen stonden in het verleden vijf jaar lang geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Zo‘n registratie kan een belemmering zijn bij het afsluiten van een telefoonabonnement of het huren van een huis. Daarom verwijdert Utrecht alle meldingen van inwoners die uit de schulden zijn na zes maanden.

Huishoudboekje

Daarnaast nam het stadsbestuur verschillende preventieve maatregelen. Sinds 2019 zijn sociaal raadslieden aanwezig in de rechtbank. Als blijkt dat een gedaagde kampt met financiële problemen, dan kan de rechter diegene verwijzen naar één van de sociaal raadslieden; zij kunnen ter plaatse het eerste contact leggen en hulp aanbieden. Wie zich bij de gemeente meldt voor een bijstandsuitkering krijgt een gesprek over rondkomen aangeboden.

Voortman vertelt: ,,Sinds een paar jaar hebben we ook het huishoudboekje. Dat is een systeem waarbij de gemeente de bankrekening van de inwoner beheert. Wij betalen dan alle vaste lasten. Wat er overblijft is het leefgeld. Schommelingen in het inkomen kunnen we opvangen met een buffer van 1500 euro. Dat geeft enorm veel rust en overzicht.”

Tekort op de arbeidsmarkt

Een hindernis voor de Utrechtse schuldenaanpak zijn de tekorten op de arbeidsmarkt. De gemeente kampt met verloop van personeel en het vinden van nieuwe medewerkers. Dat kan leiden tot iets langere wachttijden.

,,Omdat meer mensen een beroep op ons doen is er natuurlijk ook meer werk te verzetten. Ik hoop dat we de vacatures snel kunnen invullen. Het zou kunnen dat we de termijnen niet precies halen, maar we werken hard aan het werven van personeel. Belangrijk is dat mensen gewoon naar ons toe blijven komen, als ze financiële problemen hebben.”

