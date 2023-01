Utrechts bedrijf dat over hele wereld waterglijbanen plaatst, is failliet

Miljoenen mensen zijn in een zwembad wel eens van een glijbaan van het Utrechtse Van Egdom gegleden. Het bedrijf plaatste waterspeeltoestellen over de hele wereld, maar vorige week werd het faillissement uitgesproken.

Ze staan in Tikibad in attractiepark Duinrell, het zwembad in bungalowpark Hof van Saksen en in andere vakantieparken. En over de grens in waterparken in Frankrijk, Frankrijk, Italië en Indonesië.

Van Egdom Recreatietechniek is gevestigd op bedrijventerrein Strijkviertel in De Meern. Het maakt en installeert al meer dan vijftig jaar glijbanen en andere grote waterspeeltoestellen in meer dan dertig landen. Het bedrijf heeft tien medewerkers in dienst. Daarnaast werken zzp’ers aan losse klussen. Aan lopende projecten wordt nog gewerkt, zegt Mieke Stap. Ze is curator en handelt in opdracht van de rechtbank het faillissement af.

Veel interesse

De hoop is dat Van Egdom een doorstart kan maken. ,,Het verkooptraject in volle gang’’, zegt Stap. ,,Er is interesse van verschillende partijen die de branche goed kennen. Het bedrijf staat goed bekend in de markt. De hoop is om er deze week duidelijkheid over te krijgen.’’

Het bestuur van het bedrijf heeft zelf het faillissement aangevraagd. Curator Stap zegt dat de krapte op de arbeidsmarkt mogelijk een oorzaak is, maar ze heeft nog geen volledig beeld. ,,Het ligt niet aan de kostenkant.’’

Het polyester voor de glijbanen wordt gemaakt in Emmeloord. Door een ander bedrijfsonderdeel en die is niet failliet. Op de locatie in De Meern worden de watertoestellen in elkaar gezet.

