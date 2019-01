Utrechts bordeel feliciteert jarige Johan Derksen en biedt jacuzzi met twee vrouwen aan

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:57 Hoe ontsnap jij aan zwart-witdenken? Deze vraag staat centraal tijdens het Taal Doet Meer College met als gast Babah Tarawally. Tarawally is schrijver en journalist. Hij vluchtte in de jaren negentig uit Sierra Leone en is sinds enkele jaren Utrechter. Dit najaar kwam zijn derde boek uit: Gevangen in zwart-witdenken. En hoe we eraan kunnen ontsnappen. Tijdens het college vertelt Tarawally over zijn verleden en hoe we gevangen zitten in het zwart-witdenken. Het college begint om 17.45 uur en vindt plaats in De Alchemist in Utrecht.