Utrechts carnavalsduo maakt lied over vertrek Van Zanen: ‘Jan gaat daar nu wat aan doen in Den Haag!’

In het lied bespreken Ties de Theije en Bram van Hulten de Haagse problematiek, van de uit de hand gelopen vreugdevuren tot de matige prestaties van ADO Den Haag. Conclusie: ‘onze’ Jan van Zanen gaat dat wel even oplossen. ,,Het begon allemaal op mijn balkon, waar we afgelopen donderdag samen een biertje zaten te drinken, toen we te horen kregen dat Jan van Zanen Utrecht verruilt voor Den Haag”, vertelt Van Hulten. ,,We vonden meteen dat we daar een nummer over moesten schrijven als eerbetoon en om een heldenstatus toe te schrijven aan de burgemeester.”