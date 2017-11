Utrechts cultuurhuis vernoemt kunstbeurs naar Anne Faber

Uitslagen Diakonessenhuis voortaan direct online in te zien

14:29 Patiënten van het Diakonessenhuis in Utrecht kunnen vanaf vandaag direct hun dossier met bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken inzien via internet. Het ziekenhuis stelt het eerste niet-academische ziekenhuis te zijn dat patiënten in staat stelt hun eigen situatie op de voet te volgen.