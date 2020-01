Utrechts jongetje (3) dat in Drents kanaal werd gevonden overleden, vader verdacht van poging doodslag

Politie doet onderzoek naar kogelgaten in woning in Utrechtse wijk Lunetten

13:07 In de nieuwjaarsnacht is een woning aan de Gaasterland in de Utrechtse wijk Lunetten vermoedelijk beschoten. De politie kreeg rond vijf uur vanmorgen melding dat de woning mogelijk beschoten was en trof ter plaatse kogelgaten en lege hulzen aan.