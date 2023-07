Utrechts koor Dekoor verrast de wereld en zichzelf met het winnen van twee prijzen in Zuid-Korea

Teun (22) is een muzikaal multita­lent: hij speelt, dirigeert, componeert en zingt

Teun Buwalda is piepjong en je mag wel zeggen: een muzikaal multitalent. Buwalda speelt verschillende instrumenten, dirigeert, componeert én zingt. Hij schreef zijn eigen muziekstuk, dat in 2020 in wereldpremiere ging. Inmiddels is hij met zijn koor bezig met het opnemen van een muziekalbum.