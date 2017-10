Utrechts Landschap veilt bos voor stoken open haard

Utrechts Landschap wil de betrokkenheid van het publiek bij het bos en het bosbeheer vergroten en hergebruik stimuleren. Dat er bomen wijken in het bos, is bedoeld om de variatie in het bos te vergroten, zo krijgen kansrijke bomen meer ruimte.

De om te zagen bomen staan in onder meer het Maartensdijkse Bos in De Bilt, De Wulperhorst in Zeist, Stameren in Maarn en de Biezenweg in Hagestein.