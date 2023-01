Utrechts muziekduo BENR sluit zich 's nachts stiekem op in winkel om single Sluitingstijd te zingen

Je zou hen kunnen kennen van Tiktok of Youtube: Bart Maessen en Robin Zomer, BENR staat voor Bart & Robin. Opgegroeid in IJsselstein, en via hun bromance timmeren de beste vrienden aan de weg in muziekland.

Maar sinds deze week kun je hen ook kennen van De Rode Winkel aan de Lange Elisabethstraat in hartje Utrecht. Daar besloten ze zich in te sluiten. Hoe? Gewoon door in een klein rommelhok onderaan de trap te gaan zitten en net zo lang te wachten tot al het personeel weg was. En ineens klonk het in de verlaten winkel de nieuwe song: ‘Na sluitingstijd ben jij van mij’.

Paspoppen

Het zingen in de verlaten winkel bleek spannender dan ze dachten, blijkt uit het filmpje dat ze op sociale media delen. Steeds dachten we; staat daar iemand? Bleek het een paspop. Tot hun schrik bleek een op het oog bewegende paspop de eigenaar van de winkel. ,,We schrokken ons de tyfus.’’

Was hij boos? Nijdig? Belde hij de politie? Nee, nee en nee. Hij vond het wel grappig, zeggen Bart en Robin. ,,Hij vond het jammer dat hij het optreden had gemist. Was een chille gast. We konden al snel duidelijk maken dat we geen kwade bedoelingen hadden. Dat het een onschuldige actie was.’’

Deal

En er werd in de nachtelijke uren - terwijl Utrecht op een oor lag- ook een mooie deal gesloten. BENR gaat optreden in de winkel. Zodat we fans Sluitingstijd ook kunnen komen luisteren op de plek waar de insluitingsstunt werd uitgevoerd. ,,En we moesten honderd keer De Rode Winkel zeggen online op onze socials.’’

