Utrechts Pieten Pact wil zwarte piet uit het straatbeeld

Na jarenlange discussies gebruikt de groep Inclusief Sinterklaasfeest (met Ludens Kinderopvang, Spelenderwijs Utrecht, Stichting Asha, Stichting Nederland Wordt Beter en Art. 1 Midden-Nederland) internet voor het Utrechts Pieten Pact. De storm rond de zwarte of gekleurde piet is nog steeds niet gaan liggen en steekt elk jaar in de weken rond het sinterklaasfeest weer op.

,,We hebben de afgelopen jaren met respect voor elkaar de dialoog gevoerd”, stelt directeur Mieke Janssen van Art. 1 Midden-Nederland. ,,Er is begrip voor de standpunten. We gaan de dialoog niet uit de weg, maar we willen een feest waarvan iedereen kan genieten. Kinderen en volwassenen. Kinderen willen een sprookjesachtig feest, die maken zich niet druk om de kleur van de piet. Sommige volwassenen voelen zich gekrenkt door de karikaturale figuur van de piet met het zwarte gezicht, rode lippen, zwarte kroespruik en gouden oorbellen. We pleiten voor respect voor de diversiteit in de stad.”

Straatbeeld

In Utrecht moet de zwarte piet uit het straatbeeld verdwijnen, vindt Janssen. ,,We richten ons nu vooral op de stad Utrecht. In Zeist zijn maatschappelijke organisaties ook goed bezig, maar in andere gemeenten zijn die minder voortvarend. Zoals Stichtse Vecht waar ik woon. We zijn een provinciale afdeling van Art. 1, maar zijn nu in Utrecht met dit pact begonnen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen of organisaties buiten Utrecht niet mogen tekenen. Graag zelfs.”

Janssen vindt het jammer dat de gemeente Utrecht zich buiten de discussie houdt. Dat is volgens Janssen een bewuste keuze. ,,Dat staat ook in een besluit van het college. Burgemeester Jan van Zanen zal zich er niet mee bemoeien. Omdat de gemeente het een maatschappelijke discussie vindt. Ik vond het moedig dat burgemeester Van der Laan van Amsterdam er wel iets van vond en tegen de zwarte piet was.”