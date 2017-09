Utrechts plantenasiel groeit uit haar jasje

Femke van der Rijst begon in 2014 met het opvangen van afgedankte kamerplanten om ze een tweede leven te gunnen en te kunnen herplaatsen. Nu zoekt ze samen met Esther van Keulen een nieuw onderkomen, waar niet alleen planten kunnen worden ondergebracht en verzorgd, maar waar ze ook workshops kunnen organiseren.

De vrouwen hopen op reacties van mensen met een goed hart, die per maand niet meer dan 75 euro huur vragen. De ruimte hoeft niet al te groot te zijn, 30 vierkante meter is voldoende, maar er moet veel natuurlijk licht zijn, de ruimte moet vorstvrij zijn en er moet een wateraansluiting zijn. Ook een goede bereikbaarheid met de auto is handig.