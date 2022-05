Utrechts restaurant wordt plots bekroond met groene Michelinster: ‘We zijn totaal overrompeld’

De Gouden Pollepel Lefkoker: Heerlijk genieten van eten uit de streek

Herón, Utrecht. Een pure, eerlijke keuken. Dat credo hebben we vaker gehoord en (af)geschreven. Victor Stukker houdt echter woord, in daden gesteund door tuinder Stijn, molenaar Maarten, kaasmaker Huig en de vissers Jan en Barbara. Puur is het!

1 november