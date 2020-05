Utrechts stel helpt dolfijn Zafar uit Amsterdamse haven te redden: ‘Het was ongelofelijk’

Mensen boeken vakanties ver weg van huis om een glimp van een dolfijn op te vangen. Maar bij Redeker en Van Doorn sprong er gisteren in notabene het Noordzeekanaal in Amsterdam één van 3 meter lang, ‘één bonk spier’, sierlijk een meter naast hun boot de lucht in. Het koppel stond oog in oog met hem. ,,Wij doen expedities boven de poolcirkel en in plaats daarvan gebeurt dít, hier. Het was ongelofelijk. Een heel speciale ervaring.”