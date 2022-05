Utrechts thuiszorgbedrijf verleende zorg zonder contract, familie terminale man (84) dupe

kaart Provincie Utrecht telt steeds minder ongevallen met gewonden: bekijk het hier voor jouw gemeente

Het aantal verkeersongelukken met één of meerdere gewonden is in de provincie Utrecht de afgelopen vier jaar fors gedaald. Waar er in de periode van 2014 tot en met 2017 nog bijna 6000 ongevallen plaatsvonden, waren dat er in de periode van 2018 tot en met 2021 nog maar zo’n 4100.

23 mei