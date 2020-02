Utrechts trots Kensington in september drie keer unplugged in TivoliVredenburg

Stadsbe­lang Utrecht schrikt van oproep buschauf­feurs aan roekeloze fietsers

11:57 Commissieraadslid Kenneth de Boer van Stadsbelang Utrecht is zo ‘geschrokken’ van de reportage in de bus op deze site, dat hij een campagne wil over veilig fietsen. In het verslag doen buschauffeurs een oproep aan fietsers, om alsjeblieft goed op te passen in het verkeer. Maar hij schrok vooral ook van het aantal keer, acht keer per dag, dat ongelukken maar nét voorkomen werden.