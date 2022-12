Utrechts voetbalteam gaat viraal op TikTok met zelfgemaakte kerstreclame: ‘Over-the-top cliché’

Eem­dijk-coach Willem Romp over zijn emotionele jaar: ‘Geen enkel mens verdient dit, maar soms loopt het zo’

Sportief ging het Willem Romp met vierdedivisionist Eemdijk dit jaar vaak voor de wind, privé heeft de Utrechtse coach een zwaar jaar achter de rug. In april verloor hij zijn moeder, in augustus overleed zijn vader aan kanker. ,,In drieënhalve maand je ouders kwijtraken, is bizar.”

24 december