Utrechts xtc-onderzoek wijst uit: legaal? Dan moet je het kunnen kopen in smartshop of apotheek

poll De ‘xtc-win­kel’ is geopend in Utrecht: ‘Als xtc legaal was, hoe zou die wereld er dan uitzien?’

Een technoclub waar je xtc-pillen kunt kopen in een soort sigarettenautomaat op de dansvloer. Een smartshop waar je de felgekleurde ‘snoepjes’ gewoon aan de balie bestelt. Of een apotheek, waar je een recept nodig hebt om de voorgeschreven dosis drugs mee naar huis te nemen. Als xtc legaal zou zijn in Nederland – hoe zou dat er dan uitzien?