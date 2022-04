Utrechts ziekenhuis krijgt 7,1 miljoen euro voor onderzoek naar lekkende hartklep

De subsidie van 7,1 miljoen euro is toegekend uit de regeling Veelbelovende Zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMw. Sinds 2020 is het in het St. Antonius ziekenhuis mogelijk om een zogenoemde lekkende tricuspidalisklep te repareren via een katheder in de liesader.

De twee cardiologen aan wie de subsidie is toegekend, onderzoeken of deze nieuwe behandeling resulteert in een langere levensduur, minder hartfalen en een betere kwaliteit van leven voor deze patiënten. Aan het zes jaar durende onderzoek doen honderdvijftig patiënten mee. Mocht dat zo blijken te zijn, zal de behandeling in het basispakket worden opgenomen en als verzekerde zorg vergoed.

Te ingrijpend

De tricuspidalisklep is de hartklep tussen de rechterkamer en rechterboezem. Als deze klep lekt, kan dat zorgen voor hartfalen, zoals vochtophoping en kortademigheid. De behandelopties zijn nu nog beperkt tot symptoombestrijding zoals voachtafdrijvende medicatie, maar die werkt vaak onvoldoende.

Een andere optie, namelijk een openhartoperatie, is voor veel patiënten - die vaak ouder zijn - te ingrijpend. Een behandeling via de lies zou voor hen dus een grote uitkomst zijn.

Een nietje

,,Het speciaal voor deze klep ontworpen hulpmiddel, een soort nietje, brengen we tijdens de operatie met behulp van een katheter via de liesader in. Hiervoor hoeft het hart niet stilgelegd te worden. Via echobeelden volgen we de hartfunctie nauwgezet en kunnen we het lek goed beoordelen en het nietje op de juiste plek plaatsen", aldus Martin Swaans, een van de twee cardiologen.

Het St. Antonius ziekenhuis verrichtte deze ingreep in de Benelux als eerste ziekenhuis. Toch wordt het slechts een paar keer per jaar uitgevoerd. Tot nu toe werden de behandelingen door het ziekenhuis uit eigen zak betaald.

